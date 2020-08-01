Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ленобласть с 93-летием

День рождения Ленинградской области традиционно отмечается 1 августа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей соседнего региона с праздником.

Градоначальник заметил, что Ленобласть является ближайшим соседом Северной столицы, надежным партнером и добрым другом города на Неве. Издание "Невские новости" сообщает, что в этом году регион отмечает свое 93-летие. Информацией о поздравлении поделились в пресс-службе администрации губернатора.

"Поздравляю Ленинградскую область с 93-м днем рождения! Желаю всем ее жителям крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений!" — заявил Беглов.

Причиной, по которой Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге по качеству жизни, являются местные жители. Они очень требовательные и ответственные. Беглов заметил, что горожане выступают не только наблюдателями, но и оказывают помощь власти, передает телеканал "360".