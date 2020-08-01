Публицист Стариков назвал фильм «Шугалей» уникальным для российского кино

В мае 2020 года на экраны вышла первая часть художественного фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях. Кинолента повествует о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, больше года удерживаемых в плену в Ливии. Вскоре ожидается премьера второй части фильма.

Фильм «Шугалей» — уникальная картина для российского кинематографа, поделился мнением публицист и общественный деятель Николай Стариков с «Политикой Сегодня».

«В российской истории еще не было ситуаций, когда художественный фильм снимался о реально существующей проблеме, о реально существующих людях в момент, когда эта проблема не была решена. Более того, в российской истории я не помню и документальных фильмов, которые снимались бы не пост-фактум. Поэтому фильм «Шугалей» в этом смысле по-своему уникален. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы захватов наших граждан и подобных ситуаций никогда не было. Но это, к сожалению, реальность», — рассказал Стариков.

Первая часть фильма выполнила свою задачу «на сто процентов», подчеркивает публицист. По его словам, больше всего зрителям хотелось, чтобы «хэппи-энд» был не только во второй части киноленты, но и в жизни: соотечественники с нетерпением ждут освобождения сограждан из ливийского плена. Стариков объяснил, как фильм «Шугалей» повлиял на реальное положение дел:

«Во-первых, положение Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Триполи улучшилось. Во-вторых, ливийские власти, которые сделали вид, что ничего не происходит, начали переговоры. Есть все основания считать, что вторая часть фильма, которая выйдет на экраны, не только продвинет процесс освобождения Шугалея дальше, но и поставит точку в этом. Максим вернется на родину, и мы с вами поймем, что обе части фильма полностью выполнили свою задачу».

Социологи приехали в Ливию со всеми разрешениями весной 2019 года для изучения общественного мнения ливийцев, но были схвачены боевиками группировки RADA. Это формирование выполняет для Правительства национального согласия (ПНС) Ливии функции «силовых структур».

Россияне удерживаются в бывшем аэропорту Триполи «Митига», переоборудованном боевиками в тюрьму. Им не предъявлено обвинений: вероятно, ПНС держит социологов в плену с целью обменять пленных на политическую поддержку на мировой арене. Такой вывод можно сделать из стенограммы телефонного разговора между сотрудником Фонда защиты национальных ценностей, где и работали россияне, и главой высшего госсовета ПНС Ливии Халедом аль-Мишри.

На пикеты в поддержку Шугалея и Суэйфана в начале весны 2020 года выходили журналисты, блогеры, общественные деятели, социологи и политологи. В рядах желающих выразить солидарность российским ученым были и депутаты Госдумы — Виталий Милонов, Сергей Вострецов и Николай Земцов. О том, как фильм привлек внимание общественности и спровоцировал активные дискуссии на разных политических уровнях, рассказывали ПС в Общественной палате РФ.