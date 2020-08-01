Украина и Белоруссия приступили к спецоперации "Зубр" на границе государств

Украинские и белорусские пограничники активизировались в приграничных районах в рамках спецоперации "Зубр". Об этом проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как стало известно, операция "Зубр" проводится каждый год и длится на протяжении трех месяцев. Пограничники белорусского и украинского государств совместно пресекают незаконную деятельность на границе и проводят оперативные мероприятия на пунктах пропуска.

В учениях также принимает участие авиация и задействованы беспилотные летательные аппараты, пишет News Front.

Телеканал "Царьград" сообщал, что российский Су-27 отвадил американского шпиона от границы.