Украина и Белоруссия приступили к спецоперации "Зубр" на границе государств
Украинские и белорусские пограничники активизировались в приграничных районах в рамках спецоперации "Зубр". Об этом проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как стало известно, операция "Зубр" проводится каждый год и длится на протяжении трех месяцев. Пограничники белорусского и украинского государств совместно пресекают незаконную деятельность на границе и проводят оперативные мероприятия на пунктах пропуска.
В учениях также принимает участие авиация и задействованы беспилотные летательные аппараты, пишет News Front.
Телеканал "Царьград" сообщал, что российский Су-27 отвадил американского шпиона от границы.