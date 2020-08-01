Путин поблагодарил сотрудников "Усадьбы Мураново" за реставрацию музея

"Усадьба Мураново", являющаяся музеем-заповедником и посвященная поэту Федору Тютчеву, отмечает 100 лет с момента создания. С юбилеем музей поздравил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, названный музей является красивейшим местом в Московской области и выступает в качестве центра притяжения для поклонников русской поэзии, а также тех, кто ценит российскую историю и испытывает гордость за духовное наследие нашей страны.

Российский лидер отметил, что не одно поколение сотрудников музея проводило значительную работу по его реставрации, что позволило сформировать экспозиции, которые сегодня представлены в "Усадьбе Мураново", пишет ТАСС.