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11:51   1 Августа 2020
Политика

Путин поблагодарил сотрудников "Усадьбы Мураново" за реставрацию музея

Путин поблагодарил сотрудников "Усадьбы Мураново" за реставрацию музея

"Усадьба Мураново", являющаяся музеем-заповедником и посвященная поэту Федору Тютчеву, отмечает 100 лет с момента создания. С юбилеем музей поздравил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, названный музей является красивейшим местом в Московской области и выступает в качестве центра притяжения для поклонников русской поэзии, а также тех, кто ценит российскую историю и испытывает гордость за духовное наследие нашей страны.

Российский лидер отметил, что не одно поколение сотрудников музея проводило значительную работу по его реставрации, что позволило сформировать экспозиции, которые сегодня представлены в "Усадьбе Мураново", пишет ТАСС.

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Автор: Илья Романович
#путин #поздравление #юбилей #музей-заповедник #Усадьба Мураново

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