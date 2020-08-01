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11:44   1 Августа 2020
Экономика

Первая в арабском мире атомная электростанция заработала в ОАЭ

Первая в арабском мире атомная электростанция заработала в ОАЭ

Атомная электростанция "Барака" была введена в энергетическую систему ОАЭ 1 августа. Спроектированный южнокорейскими инженерами объект стал первой АЭС, начавшей действовать в арабской стране.

Строительство АЭС "Барака" (Barakah) было начало еще в 2012 году, станцию планировали ввести в эксплуатацию через пять лет. Однако реализации проекта южнокорейского консорциума Korea Electric Power Corporation помешали возникшие трудности. В итоге полностью завершить работы и ввести реактор в полноценную эксплуатацию удалось лишь в 2020 году.

Теперь первая арабская электростанция, расположенная на берегу Персидского залива, начала работу. Это подтвердил постоянный представитель ОАЭ в МАГАТЭ Хамад аль-Кааби. Мощность четырех энергоблоков АЭС должна составить 5600 МВт. По данным экспертов, на реализацию проекта Эмираты потратили около 25 млрд долларов.

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Автор: Руслан Неглинный
#аэс #оаэ #энергетика #атомная станция

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