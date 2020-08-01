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11:25   1 Августа 2020
Политика

Журавко сравнил события в Хабаровске с Майданом на Украине

Журавко сравнил события в Хабаровске с Майданом на Украине

Зарубежные интернет-площадки, включая Facebook, работают как настоящие преступники, которые обслуживают интересы хозяев в США. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Так политик отреагировал на действия Facebook, которая заблокировала публикацию, где он призывал жителей Хабаровска не участвовать в незаконных акциях, так как они управляются из-за границы. Речь идет о том, что не осознающие происходящего хабаровчане могут повторить ошибки украинского Майдана 2014 года, пишет "ПолитРоссия".

Журавко отметил, что его публикация в соцсети получила около 500 000 репостов, однако была "заглушена" администрацией площадки. Кроме того, страницу экс-депутата хотели заблокировать. По его мнению, подобные действия нарушают законы РФ, так как происходит попытка ограничить доступ к правде. Делается это с подачи зарубежных хозяев, стремящихся обмануть людей.

Журавко полагает, что подобные сервисы в России следует запретить или создать им достойную альтернативу. В противном случае это чревато потерей государства. В настоящий момент Хабаровск стал площадкой для отработки украинского сценария госпереворота. Такого мнения экс-депутат придерживается, потому что сам был свидетелем тех трагических событий, в которых замешаны иностранцы.

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Автор: Кристина Мокроусова
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