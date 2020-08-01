Орейро стремится получить гражданство РФ, чтобы отблагодарить россиян за любовь

Знаменитая актриса и певица Наталья Орейро объяснила свое стремление получить российское гражданство. Она рассказала, что это символический способ отблагодарить россиян за любовь.

Жить в России Орейро не будет, так как ее сын ходит в школу в Аргентине. Но получить гражданство РФ актриса решила для того, чтобы выразить благодарность россиянам за подаренную любовь. Об этом звезда рассказала в интервью журналистам в преддверии выхода документального фильма "Наша Наташа".

Орейро предпочитает подарки поклонников из России, которые они создают собственноручно. Эмоциональную близость с жителями РФ певица ощущает с первого посещения страны. О турне актрисы по России в 2014 году расскажет кинокартина от Netflix.