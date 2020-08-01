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11:04   1 Августа 2020
Политика

Варшава обеспокоена позицией Москвы в отношении канала через Балтийскую косу

Варшава обеспокоена позицией Москвы в отношении канала через Балтийскую косу

Польские журналисты обнародовали информацию про строительство канала через Балтийскую косу. Издание Niezalezna обеспокоено позицией РФ в отношении реализации проекта.

В материале СМИ сказано, что российская сторона якобы использует экозащитников для создания преграды по реализации строительства канала. Подобной новостью обеспокоены не только журналисты, но и польские власти.

Как сообщает "ПолитПазл", Москву не интересует экономическая составляющая этого вопроса. Единственное, что привлекает внимание РФ, это размещение баз НАТО у границ с Калининградской областью.

Телеканал "Царьград" сообщал, что русские пограничники отогнали корабль НАТО от берегов Крыма.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #польша #нато

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