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 Мурашко рассказал, когда россиянам готовиться к вакцинации от коронавируса

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10:56   1 Августа 2020
Политика

Мурашко рассказал, когда россиянам готовиться к вакцинации от коронавируса

Мурашко рассказал, когда россиянам готовиться к вакцинации от коронавируса

Россияне могут готовиться к тому, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинация от COVID-19 в России начнется с медиков и учителей.

Ранее Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершились. По информации оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Полностью выздоровели 8114 пациентов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус #Мурашко

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