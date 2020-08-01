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10:46   1 Августа 2020
Общество

Количество случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 5462

Количество случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 5462

Российские медики выявили 5462 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Отмечается, что инфекция была обнаружена в 83 регионах страны.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, у 24,8% больных не было клинических проявлений этой инфекции. Также сообщается, что за прошедшие сутки было зафиксировано 95 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью избавились от симптомов этого заболевания 8114 человек.

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус #оперштаб

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