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 Мурашко рассказал, когда россиянам готовиться к вакцинации от коронавируса

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10:24   1 Августа 2020
Общество

Специалисты центра Гамалеи завершили испытания вакцины от коронавируса

Специалисты центра Гамалеи завершили испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания российского прототипа вакцины от коронавирусной инфекции завершились в научном центре Гамалеи. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ведомство намерено зарегистрировать отечественный препарат уже 10 – 12 августа, сообщил министр. По его словам, в первую очередь вакцинацию от коронавируса пройдут медики, затем препарат станет доступен для всех остальных россиян.

Вакцинация от коронавирусной инфекции отечественной вакциной может начаться уже 15 августа. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России можно получить на созданном при поддержке правительства портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#россия #вакцина #коронавирус

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