Специалисты центра Гамалеи завершили испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания российского прототипа вакцины от коронавирусной инфекции завершились в научном центре Гамалеи. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ведомство намерено зарегистрировать отечественный препарат уже 10 – 12 августа, сообщил министр. По его словам, в первую очередь вакцинацию от коронавируса пройдут медики, затем препарат станет доступен для всех остальных россиян.

Вакцинация от коронавирусной инфекции отечественной вакциной может начаться уже 15 августа. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России можно получить на созданном при поддержке правительства портале стопкоронавирус.рф.