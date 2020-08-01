Рар призвал ЕС ввести ответные санкции против США из-за "Северного потока — 2"

Европейские страны не должны закрывать глаза на введенные американцами ограничения в отношении российского проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар.

По словам специалиста, сейчас европейцам нужно доказать, что их интересы стоят выше американских, а не наоборот. Евросоюз в сложившейся ситуации обязан ввести ответные санкции.

Александр Рар также предложил исключить американскую делегацию из Мюнхенской конференции по безопасности, пишет телеканал "360".

Как сообщалось ранее, в Дании одобрили завершение строительства российского газопровода "Северный поток — 2" после 3 августа, передает "Царьград".