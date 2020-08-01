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9:42   1 Августа 2020
Экономика

Эксперт объяснил снижение курса рубля открытием границ России

Эксперт объяснил снижение курса рубля открытием границ России

Курс рубля к мировым валютам находится в зависимости от ряда факторов. В том числе, на его снижение повлияло открытие границ после пандемии коронавируса, считает профессор кафедры мировой экономики Школы экономики и менеджмента Тагир Хузиятов.

Рубль в течение длительного времени укреплялся на валютном рынке за счет факторов пандемии коронавирусной инфекции. В условиях закрытых границ у потребителя не было необходимости в приобретении иностранных валют, что влияет на ценообразование в соответствии с законом спроса и предложения. Теперь границы начинают открывать, а россияне получают возможность выехать в другие страны. По этой причине они активнее вкладываются в доллар и евро.

Кроме того, на рубль оказывает влияние выплата дивидендов отечественным компаниям, рассказал URA.RU Тагир Хузиятов. Многие акционеры организаций не являются резидентами РФ, поэтому конвертируют рублевый доход в более выгодные им платежные средства. Вероятно, эта тенденция продолжится, а национальная валюта будет колебаться в коридоре 85-90 рублей за евро.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #дивиденды #рубль #коронавирус #открытие границ

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