Дехарт: Арктику важно сохранить как площадку для сотрудничества РФ и США

Арктику важно сохранить как зону для сотрудничества РФ и США, а подходящей площадкой для этого является Арктический совет, заявил новый координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт.

По его словам, российско-американское взаимодействие в Арктике крайне важно, а Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Арктика оставалась "мирным регионом", пишет ТАСС.

Также Дехарт назвал Россию арктической страной, которая является членом Арктического совета. США должны продолжать и развивать сотрудничество с РФ в этом регионе. По его мнению, Соединенные Штаты продолжат работать с Россией. Более того, необходимо наладить коммуникации, чтобы избегать любых неприятностей.

Телеканал "360" сообщал, что севастопольские ученые отправятся в экспедицию в Арктику.