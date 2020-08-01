Соловьев призвал Польшу подкреплять антироссийские нападки доказательствами

Комиссия в Польше, расследовавшая авиакатастрофу Ту-154, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, заявила о причастности РФ к случившемуся. Эту версию отверг телеведущий Владимир Соловьев.

Соловьев заметил: если бы Россия имела соответствующие намерения, то это можно расценивать как войну между странами, приводит его слова РИА Новости.

По словам журналиста, Польше следовало бы подкреплять подобные нападки четкими фактами, например, итогами экспертиз. Кроме того, Соловьев уверен, что следует ввести новую профессию "политолог-психотерапевт", который бы занимался оценкой душевного здоровья людей, позволяющих себе подобные высказывания.