Прокурор Флориды сообщил о задержании подозреваемого во взломе Twitter

Подростка задержали в США по подозрению во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Об этом телеканалу Fox News сообщил прокурор штата Флорида Эндрю Уоррен.

Семнадцатилетний Грэм Айван Кларк из города Тампа обвиняется в организации хакерской атаки на Twitter. В результате взлому подверглись около 130 аккаунтов. Хакеры заполучили доступ к страницам Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска, Канье Уэста, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга, Уоррена Баффета и других знаменитостей, на которых в Twitter подписаны миллионы человек, разместив на их страницах сообщения, в которых указали номер биткойн-кошелька для перевода криптовалюты, пообещав вернуть средства в двойном размере.

Подростку предъявлены обвинения по 30 пунктам, включая организованное мошенничество, незаконное использование персональных данных и получение несанкционированного доступа к компьютеру. Хакеры завладели правами администратора, используя методы социальной инженерии, путем взаимодействия с сотрудниками компании.