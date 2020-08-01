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8:38   1 Августа 2020
Технологии

Прокурор Флориды сообщил о задержании подозреваемого во взломе Twitter

Прокурор Флориды сообщил о задержании подозреваемого во взломе Twitter

Подростка задержали в США по подозрению во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Об этом телеканалу Fox News сообщил прокурор штата Флорида Эндрю Уоррен.

Семнадцатилетний Грэм Айван Кларк из города Тампа обвиняется в организации хакерской атаки на Twitter. В результате взлому подверглись около 130 аккаунтов. Хакеры заполучили доступ к страницам Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска, Канье Уэста, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга, Уоррена Баффета и других знаменитостей, на которых в Twitter подписаны миллионы человек, разместив на их страницах сообщения, в которых указали номер биткойн-кошелька для перевода криптовалюты, пообещав вернуть средства в двойном размере.

Подростку предъявлены обвинения по 30 пунктам, включая организованное мошенничество, незаконное использование персональных данных и получение несанкционированного доступа к компьютеру. Хакеры завладели правами администратора, используя методы социальной инженерии, путем взаимодействия с сотрудниками компании.

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Автор: Руслан Неглинный
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