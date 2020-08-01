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8:30   1 Августа 2020
Общество

Россиянам рассказали, в какие даты им стоит ждать пенсию за август

Россиянам рассказали, в какие даты им стоит ждать пенсию за август

Обнародован график выплат и социальных пособий в августе. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Подчеркивается, что дата будет зависеть от выбранной доставочной организации, банка и района проживания. В ряде регионов первыми пенсию получают клиенты Сбербанка — 11 или 12 августа.

Россияне могут узнать о выплате пенсий на местном сайте ПФР своего региона проживания. Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) будет произведена также в соответствии с графиками.

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Автор: Ирина Большунова
#пенсия #август #выплаты

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