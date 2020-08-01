Россиянам рассказали, в какие даты им стоит ждать пенсию за август

Обнародован график выплат и социальных пособий в августе. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Подчеркивается, что дата будет зависеть от выбранной доставочной организации, банка и района проживания. В ряде регионов первыми пенсию получают клиенты Сбербанка — 11 или 12 августа.

Россияне могут узнать о выплате пенсий на местном сайте ПФР своего региона проживания. Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) будет произведена также в соответствии с графиками.