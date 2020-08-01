Падение рубля в июле стало сильнейшим за последние четыре месяца

Рубль в июле упал второй месяц подряд - на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта.

Доллар в июле торговался в коридоре 70,11-74,50 рубля, евро - 79,03-88 рубля. В пятницу на момент закрытия Московской биржи были достигнуты максимумы: курс доллара вырос на 1,25 рубля до 74,42 рубля, евро — на 95 копеек, до уровня 87,60 рубля.

Падение рубля связывают с уменьшением продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.

Напомним, что в марте рубль обвалился на 14,7% к доллару и к евро.