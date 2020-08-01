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7:45   1 Августа 2020
Общество

Дональд Трамп заработал не менее 446 млн долларов за 2019 год

Дональд Трамп заработал не менее 446 млн долларов за 2019 год

Опубликована ежегодная финансовая выписка с доходами президента США Дональда Трампа за 2019 год. Соответствующую информацию предоставило управление по вопросам этики при правительстве США.

Документ учитывает все доходы президента США, в которые входит прибыль от курорта Мар-а-Лаго в штате Флорида, отеля в Вашингтоне. курорта Trump National Doral Miami и гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом пишет ТАСС.

Газета The Wall Street Journal пишет, что общий доход Трампа в 2019 году составил не меньше 446 млн долларов. Трамп неоднократно заявлял в период президентской кампании в 2016 году, что его состояние превышает 10 млрд долларов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #доходы

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