Названы признаки диабета, которые проявляются в ночное время

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7:35   1 Августа 2020
Общество

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Высокий уровень глюкозы в организме ведет к проблемам со сном. Это становится причиной бессонницы, так как организм старается переработать весь сахар в энергию.

Этот процесс сопровождается увеличением температуры тела, также человек становится более нервным. При такой активности организма в работу включаются и другие органы, такие как, почки, которые выполняют фильтрацию крови.

За одну ночь человек может часто хотеть в туалет. Через мочу из организма выводятся различные отходы и токсины, что провоцирует обезвоживание и жажду.

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Автор: Яна Либерман
#диабет #болезнь #симптомы

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