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7:30   1 Августа 2020
Общество

Россия хочет возобновить гражданские авиаперевозки во все страны с 11 августа

Россия хочет возобновить гражданские авиаперевозки во все страны с 11 августа

Окончательное решение по началу работы российских авиалиний со всеми странами мира еще не принято. Однако такая идея обсуждается на совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой.

По словам одного из источников, инициатива возобновления международных рейсов во все страны недавно обсуждалась на собрании у вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Ранее сообщалось, что с 1 августа российские самолеты снова будут летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Кроме того, с начала последнего месяца лета открывается граница России с Абхазией.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #рф #Самлеты

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