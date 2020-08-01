Россия хочет возобновить гражданские авиаперевозки во все страны с 11 августа

Окончательное решение по началу работы российских авиалиний со всеми странами мира еще не принято. Однако такая идея обсуждается на совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой.

По словам одного из источников, инициатива возобновления международных рейсов во все страны недавно обсуждалась на собрании у вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Ранее сообщалось, что с 1 августа российские самолеты снова будут летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Кроме того, с начала последнего месяца лета открывается граница России с Абхазией.