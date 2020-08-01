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6:43   1 Августа 2020
Общество

Почти 3,5 тысячи жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного Фургала

Почти 3,5 тысячи жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного Фургала

Около 3,5 тысячи человек вышли на несанкционированный митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает мэрия города Хабаровска.

Сообщается, что акция проходит мирно. Митингующие призывают освободить экс-главу региона или провести открытое судебное заседание. Призывы звучат от инициативной группы — остальные люди основном беседуют о жизни и отдыхают.

Мэрия Хабаровска отмечает, что численность активистов на митингах в поддержку Фургала продолжает уменьшаться. Это связывают с тем, что граждане теряют к происходящему интерес, а также появлением на мероприятиях представителей несистемной оппозиции.

РИА Новости сообщает, что митингующие идут по привычному пути — по проезжей части центральной улице Хабаровска. Движение автомобилей затруднено из-за автомобилей.

Мэрия напоминает, что в регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Публичные массовые мероприятия запрещены. Сейчас в городе регистрируется массовый рост заболеваемости.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и последующего ареста экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к организованной преступности и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.

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Автор: Руслан Неглинный
#хабаровск #митинги #фургал

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