Повышение накопительных пенсий в 2020 году затронет 80 тысяч россиян

Накопительные пенсии 80 тысяч россиян в 2020 году будут повышены на 1,13%. Перерасчет выплат осуществят автоматически с 1 августа, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пенсии участников программы софинансирования накоплений также будут повышены в августе на 7,99%. Речь идет о гражданах, которым выплачивают средства не пенсионной, а срочной пенсионной выплатой.

Коэффициент повышения выплат определяется с учетом итогов инвестирования накоплений за прошлый год, которые по имеющимся результатам превысили уровень инфляции в три раза. Расходы ПФР на перерасчет пенсионных выплат в 2020 году составят 1,87 млрд рублей.