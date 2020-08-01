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6:37   1 Августа 2020
Экономика

Повышение накопительных пенсий в 2020 году затронет 80 тысяч россиян

Повышение накопительных пенсий в 2020 году затронет 80 тысяч россиян

Накопительные пенсии 80 тысяч россиян в 2020 году будут повышены на 1,13%. Перерасчет выплат осуществят автоматически с 1 августа, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пенсии участников программы софинансирования накоплений также будут повышены в августе на 7,99%. Речь идет о гражданах, которым выплачивают средства не пенсионной, а срочной пенсионной выплатой.

Коэффициент повышения выплат определяется с учетом итогов инвестирования накоплений за прошлый год, которые по имеющимся результатам превысили уровень инфляции в три раза. Расходы ПФР на перерасчет пенсионных выплат в 2020 году составят 1,87 млрд рублей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсии #россияне #пфр #перерасчет

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