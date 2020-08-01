Пушков ответил Кравчуку на требование отдать Украине 300 млрд долларов

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил требование первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что его стране для восстановления Донбасса необходимо заплатить 300 млрд долларов.

В интервью изданию "Апостроф" Кравчук рассказал, что необходимо создать спецфонд восстановления Донбасса, в который свою денежную лепту должны внести США, Великобритания и Россия. Свое требование экс-президент объясняет подписанием Украиной Будапештского меморандума в прошлом и ее отказом от ядерного оружия.

"Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли и до Донбасса не дошли", — цитируют Пушкова РИА Новости.

Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году.