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6:16   1 Августа 2020
Политика

Пушков ответил Кравчуку на требование отдать Украине 300 млрд долларов

Пушков ответил Кравчуку на требование отдать Украине 300 млрд долларов

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил требование первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что его стране для восстановления Донбасса необходимо заплатить 300 млрд долларов.

В интервью изданию "Апостроф" Кравчук рассказал, что необходимо создать спецфонд восстановления Донбасса, в который свою денежную лепту должны внести США, Великобритания и Россия. Свое требование экс-президент объясняет подписанием Украиной Будапештского меморандума в прошлом и ее отказом от ядерного оружия.

"Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли и до Донбасса не дошли", — цитируют Пушкова РИА Новости.

Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году.

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Автор: Борис Нестеров
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