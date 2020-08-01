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5:40   1 Августа 2020
Общество

"Полозкова для масс": критики объяснили феномен поэтессы Ах Астаховой

"Полозкова для масс": критики объяснили феномен поэтессы Ах Астаховой

Литературные критики раскрыли феномен успеха поэтессы Ах Астаховой на примере сборника "Без грима". Эксперты объяснили, почему примитивные стихи Астаховой пользуются большей популярностью у широких масс, чем творчество Веры Полозковой.

Астахову сравнивают с Полозковой, а некоторые даже называют главной ее конкуренткой. Действительно, про Астахову и пишут чаще, и поклонников у нее больше, но это не значит, что Полозкова менее талантлива. Напротив, если тексты Полозковой хотя бы можно отнести к стихам, то Астахова с самого начала занималась производством примитивной и пошлой словесной жвачки.

Критики считают, что секрет успеха Полозковой в том, что ее публика, которая читала тексты на просторах Сети, прежде никогда не сталкивалась с серьезной поэзией и не понимала ее. Ах Астахова — та же Полозкова, но хуже и доступнее для масс, которая играет на понижение, однако именно это приносит ей немалые дивиденды, ведь для толпы нужно чего попроще, пишет "Литературная газета".

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Автор: Василий Пименов
#астахова #полозкова #поэтессы

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