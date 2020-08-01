Россиян предупредили об увеличении стоимости газа

Оптовые цены на газ для всех категорий граждан России будут повышены на 3% в 2020 году. Решение вступает в силу с 1 августа.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проекты приказов о повышении регулируемых цен на газ "Газпрома" на 3%. Как заявил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян, приказ должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако в июне сроки индексации отложили из-за сложной ситуации с COVID-19.

"Такая прибавка не покроет потери от снижения доходов от экспорта. С другой стороны, все тарифы промышленности индексируются в середине года по принципу инфляция минус, и эти 3% туда вписываются", — говорит эксперт.

В июле 2017 года индексация цен на газ была на уровне 3,9%, в 2018 году — 3,4%. В прошлом году цены повысились на 1,4%.