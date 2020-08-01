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4:32   1 Августа 2020
Политика

Россия возобновляет авиарейсы в Лондон и на Занзибар

Россия возобновляет авиарейсы в Лондон и на Занзибар

Россиянам вновь доступны рейсы с полетами за рубеж из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Постановление о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа ранее подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Россия на начальном этапе восстанавливает авиасообщение в том числе с Великобританией и Танзанией. Пассажирские перевозки возобновляются из аэропортов в трех городах РФ с рейсами в Лондон и на остров Занзибар. Кроме того, в пресс-службе кабмина сообщили, что с 1 августа Россия возобновляет рейсы и с Абхазией.

РФ также частично возобновила сообщение с Турцией, уже открыты рейсы в Стамбул. С 10 августа возобновятся полеты в Анталью и еще на несколько турецких курортов, где туристы жалуются на неприемлемые условия отдыха, при этом цены поднялись на 10%, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Телеканал "360" сообщает, что в московском аэропорту Внуково приземлился первый самолет возобновленного регулярного рейса.

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Автор: Яна Либерман
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