Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

 Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра

Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра
Россиян предупредили об увеличении стоимости газа

Россиян предупредили об увеличении стоимости газа

 Россия возобновляет авиарейсы в Лондон и на Занзибар

Россия возобновляет авиарейсы в Лондон и на Занзибар
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

 Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра

Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра
Россиян предупредили об увеличении стоимости газа

Россиян предупредили об увеличении стоимости газа

 Россия возобновляет авиарейсы в Лондон и на Занзибар

Россия возобновляет авиарейсы в Лондон и на Занзибар
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
4:00   1 Августа 2020
Политика

Трамп заявил о готовности США заключить с Россией соглашение по ядерному оружию

Трамп заявил о готовности США заключить с Россией соглашение по ядерному оружию

США и Россия сейчас работают над ядерным соглашением по нераспространению. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что был бы рад подобному соглашению с Россией. Об этом он сообщил на встрече с властями штата Флорида, которая была посвящена борьбе с коронавирусом и действиями в сезон ураганов.

"Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово", — сказал Трамп журналистам.

В Вене в период с 27 по 30 июля была проведена встреча межведомственных делегаций России и США в рамках двустороннего стратегического диалога. Там обсуждалась космическая безопасность по доктринам и потенциалам, а также по транспарентности и верификации.

"360" сообщает, что США уже вышли из определенного ряда международных соглашений по контролю над вооружениями. В 2019 году Вашингтон отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #трамп #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...