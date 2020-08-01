Трамп заявил о готовности США заключить с Россией соглашение по ядерному оружию

США и Россия сейчас работают над ядерным соглашением по нераспространению. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что был бы рад подобному соглашению с Россией. Об этом он сообщил на встрече с властями штата Флорида, которая была посвящена борьбе с коронавирусом и действиями в сезон ураганов.

"Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово", — сказал Трамп журналистам.

В Вене в период с 27 по 30 июля была проведена встреча межведомственных делегаций России и США в рамках двустороннего стратегического диалога. Там обсуждалась космическая безопасность по доктринам и потенциалам, а также по транспарентности и верификации.

"360" сообщает, что США уже вышли из определенного ряда международных соглашений по контролю над вооружениями. В 2019 году Вашингтон отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).