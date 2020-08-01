Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести для жителей Ленинградской области бесплатные экскурсии по городу в честь празднования 93-летия со дня образования Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Пешеходные экскурсии для жителей региона пройдут по четырем маршрутам. Планируются прогулки по следующим направлениям: "Ансамбль центральных площадей", "Театральный квартал", "Храмы Невского проспекта" и "Pro.Пушкина". Вечером будет организована экскурсия на двухэтажном автобусе в формате "Hop-on/Hop-off".

Телеканал "360" сообщил, что в ночь на 31 июля в Петербурге ожидается похолодание до 15 градусов, днем будет немного теплее. Москвичей на выходных также ожидает похолодание, но в середине следующей недели столицу ждет потепление до 27 градусов.