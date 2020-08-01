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Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

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3:36   1 Августа 2020
Общество

Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести для жителей Ленинградской области бесплатные экскурсии по городу в честь празднования 93-летия со дня образования Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Пешеходные экскурсии для жителей региона пройдут по четырем маршрутам. Планируются прогулки по следующим направлениям: "Ансамбль центральных площадей", "Театральный квартал", "Храмы Невского проспекта" и "Pro.Пушкина". Вечером будет организована экскурсия на двухэтажном автобусе в формате "Hop-on/Hop-off".

Телеканал "360" сообщил, что в ночь на 31 июля в Петербурге ожидается похолодание до 15 градусов, днем будет немного теплее. Москвичей на выходных также ожидает похолодание, но в середине следующей недели столицу ждет потепление до 27 градусов.

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Автор: Илья Романович
#ленобласть #беглов #экскурсии

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