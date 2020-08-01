Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

 Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра

Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра
Трамп высказался об отмене смертного приговора Царнаеву

Трамп высказался об отмене смертного приговора Царнаеву

 Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

Беглов поручил провести бесплатные экскурсии по Петербургу для жителей Ленобласти

 Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра

Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра
Трамп высказался об отмене смертного приговора Царнаеву

Трамп высказался об отмене смертного приговора Царнаеву

 Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
3:03   1 Августа 2020
Общество

Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра

Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра

Коллеги актера Сергея Гармаша по театру "Современник" высказались по поводу его решения покинуть место работы.

Актриса Чулпан Хаматова считает, что у них с актером разные взгляды на театр и на то, что должно происходить на сцене. Она отметила, что это только его выбор, передает телеканал "360". Хаматова рассказала, что не согласна с мнением Гармаша относительно ситуации в "Современнике". Об этом пишет РБК.

Актер Александр Хованский заявил, что уход Гармаша из театра стал для него шокирующей новостью. Его коллега Дмитрий Смолев добавил, что сожалеет по поводу ситуации с известным артистом. По его словам, Гармаш был очень значимым человеком для театра.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#театр #современник #гармаш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...