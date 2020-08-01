Артисты "Современника" расстроены уходом Сергея Гармаша из театра

Коллеги актера Сергея Гармаша по театру "Современник" высказались по поводу его решения покинуть место работы.

Актриса Чулпан Хаматова считает, что у них с актером разные взгляды на театр и на то, что должно происходить на сцене. Она отметила, что это только его выбор, передает телеканал "360". Хаматова рассказала, что не согласна с мнением Гармаша относительно ситуации в "Современнике". Об этом пишет РБК.

Актер Александр Хованский заявил, что уход Гармаша из театра стал для него шокирующей новостью. Его коллега Дмитрий Смолев добавил, что сожалеет по поводу ситуации с известным артистом. По его словам, Гармаш был очень значимым человеком для театра.