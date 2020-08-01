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2:39   1 Августа 2020
Общество

Российские семьи с детьми получат новые выплаты в августе

Российские семьи с детьми получат новые выплаты в августе

Новую денежную выплату от Пенсионного фонда РФ смогут получить ряд россиян уже на следующей неделе. Об этом сообщает PRIMPRESS.

ПФР отмечает, что получить выплату могут семьи с детьми. Сумма пособия зависит от возраста ребенка. Важно, чтобы родители в июне и июле не получали деньги на детей, уточняет PRIMPRESS.

Общая сумма выплат будет складываться из нескольких пособий, которые российские власти ввели с начала пандемии коронавируса. Выплата в размере 10 тысяч рублей полагалась семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Пять тысяч рублей полагались семьям с детьми до трех лет.

Заявление на эти выплаты принимаются до 1 октября. Многие родители еще не получали по тем или иным причинам данные начисления.

Ранее телеканал "360" сообщал, что предназначенные для работающих пенсионеров выплаты увеличатся в России.

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Автор: Борис Нестеров
#пфр #коронавирус #детские выплаты

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