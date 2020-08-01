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2:03   1 Августа 2020
Политика

Трамп высказался об отмене смертного приговора Царнаеву

Трамп высказался об отмене смертного приговора Царнаеву

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда, отменившего смертный приговор в отношении Джохара Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне. Американский лидер высказал свое мнение, выступая во Флориде.

Трамп назвал "нелепым" решение суда, отменившего смертный приговор, вынесенный Царнаеву в 2015 году за организацию теракта на марафоне в Бостоне спустя два года после трагедии. Президент США прокомментировал соответствующее решение во время выступления перед сторонниками в штате Флорида, транслировавшегося по ТВ.

Апелляционный суд США в пятницу отменил смертный приговор Царнаеву по пяти пунктам обвинения и постановил провести новое рассмотрение на этапе вынесения вердикта нижестоящей инстанцией окружного суда. Царнаев и его брат Тамерлан были осуждены за организацию теракта на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года, когда в результате двух взрывов погибли три человека, при этом более 280 получили травмы различной степени тяжести.

Администрация Трампа, между тем, прорабатывает возможные варианты ограничений работы социальной сети TikTok, включая полную блокировку на территории США. Решение примут в ближайшие дни, сообщает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#приговор #трамп #царнаев

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