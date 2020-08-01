Кинотеатры Москвы возобновят свою работу с 1 августа

Кинотеатры Москвы открываются с начала августа с соблюдением необходимых эпидемиологических правил. Данную информацию сообщили журналисты РИА Новости.

Московские кинотеатры прекратили работать в марте из-за угрозы распространения COVID-19. В начале июля столичный мэр Сергей Собянин подписал указ об открытии кинотеатров с соблюдением эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора, согласно которым нужно носить маски, соблюдать дистанцию, приходить за 15 минут до начала фильма во избежание массовых скоплений людей.

Стало известно, что транспортная карта "Тройка" теперь дает возможность посетить музей "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре. Ее владельцы смогут купить в кассе билеты без очереди, передает телеканал "360".