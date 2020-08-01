Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кинотеатры Москвы возобновят свою работу с 1 августа

Кинотеатры Москвы возобновят свою работу с 1 августа

 Российским педагогам повысят выплаты за классное руководство

Российским педагогам повысят выплаты за классное руководство
Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

 Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции

Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
Кинотеатры Москвы возобновят свою работу с 1 августа

Кинотеатры Москвы возобновят свою работу с 1 августа

 Российским педагогам повысят выплаты за классное руководство

Российским педагогам повысят выплаты за классное руководство
Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

 Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции

Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
1:34   1 Августа 2020
Общество

Кинотеатры Москвы возобновят свою работу с 1 августа

Кинотеатры Москвы возобновят свою работу с 1 августа

Кинотеатры Москвы открываются с начала августа с соблюдением необходимых эпидемиологических правил. Данную информацию сообщили журналисты РИА Новости.

Московские кинотеатры прекратили работать в марте из-за угрозы распространения COVID-19. В начале июля столичный мэр Сергей Собянин подписал указ об открытии кинотеатров с соблюдением эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора, согласно которым нужно носить маски, соблюдать дистанцию, приходить за 15 минут до начала фильма во избежание массовых скоплений людей.

Стало известно, что транспортная карта "Тройка" теперь дает возможность посетить музей "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре. Ее владельцы смогут купить в кассе билеты без очереди, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#москва #рф #пандемия #кинотеатры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...