Российским педагогам повысят выплаты за классное руководство

Учителя, которые совмещают преподавание и классное руководство в государственных общеобразовательных учреждениях России, будут получать повышенные выплаты. Об этом сообщил федеральный портал нормативных правовых актов.

Денежные компенсации за классное руководство учителям федеральных государственных общеобразовательных учреждений в России планируют повысить с одной тысячи рублей до пяти. Выплаты назначат с 1 сентября этого года.

Также известно, что увеличатся в России выплаты, предназначенные для работающих пенсионеров. Сумма прибавки к пенсии зависит от зарплаты работающего гражданина страны пенсионного возраста, сообщает телеканал "360".