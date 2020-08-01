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1:11   1 Августа 2020
Общество

Российским педагогам повысят выплаты за классное руководство

Российским педагогам повысят выплаты за классное руководство

Учителя, которые совмещают преподавание и классное руководство в государственных общеобразовательных учреждениях России, будут получать повышенные выплаты. Об этом сообщил федеральный портал нормативных правовых актов.

Денежные компенсации за классное руководство учителям федеральных государственных общеобразовательных учреждений в России планируют повысить с одной тысячи рублей до пяти. Выплаты назначат с 1 сентября этого года.

Также известно, что увеличатся в России выплаты, предназначенные для работающих пенсионеров. Сумма прибавки к пенсии зависит от зарплаты работающего гражданина страны пенсионного возраста, сообщает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#россия #выплаты #учителя

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