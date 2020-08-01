Роспотребнадзор представил вузам рекомендации по профилактике COVID-19

Минобрнауки РФ и Роспотребнадзор подготовили профилактические рекомендации профилактики коронавируса в вузах. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Представители ведомств рекомендуют измерять температуру у учащихся и преподавателей не менее двух раз в день. Отмечается, что человека с симптомами болезни не должны пускать в университет. При плохом самочувствии во время занятий студента рекомендуется изолировать до прибытия скорой помощи. Об этом пишет ТАСС.

Московские школы могут начать работу в обычном режиме с начала осени. Учебные заведения пригласят в свои стены учеников в прежнем, докарантинном режиме. Такие надежды выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Минздрав РФ разослал регионам рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Как сообщает телеканал "360", переболевшие в течение двух недель после выписки из больницы должны находиться дома на постинфекционной изоляции, а после пройти лечение в санатории или отправиться на курорт.