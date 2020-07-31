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23:56   31 Июля 2020
Наука

Российская вакцина от COVID-19 показала выработку иммунитета у 100% добровольцев

Российская вакцина от COVID-19 показала выработку иммунитета у 100% добровольцев

Первая и вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса показали выработку иммунитета к COVID-19 у всех добровольцев, принявших участие в испытаниях. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Иммунитет к коронавирусу выработался у 100% добровольцев на 21-й день после введения вакцины. Аналогичный результат показало испытание российского препарата от COVID-19 на животных. Подробную информацию об отечественной вакцине представят в августе, сообщил CNN глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что в ходе испытаний был выработан безопасный метод. Его тщательно протестировали, в том числе в рамках испытаний вакцины против лихорадки Эбола, которая получила одобрение. Интерес к российской вакцине от COVID-19 уже проявили около 20 стран, добавил он.

Вирусолог Виктор Зуев рассказал, кто первым в России получит вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#вакцина #коронавирус #COVID-19

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