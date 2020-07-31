Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Готовы рекомендации по профилактике от COVID-19 в российских университетах

Готовы рекомендации по профилактике от COVID-19 в российских университетах

 США отменили смертный приговор организатора теракта на Бостонском марафоне

США отменили смертный приговор организатора теракта на Бостонском марафоне
Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

 Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции

Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
Готовы рекомендации по профилактике от COVID-19 в российских университетах

Готовы рекомендации по профилактике от COVID-19 в российских университетах

 США отменили смертный приговор организатора теракта на Бостонском марафоне

США отменили смертный приговор организатора теракта на Бостонском марафоне
Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

 Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции

Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
23:23   31 Июля 2020
Общество

США отменили смертный приговор организатора теракта на Бостонском марафоне

США отменили смертный приговор организатора теракта на Бостонском марафоне

Апелляционный суд Соединенных Штатов отменил смертный приговор Джохара Царнаева, организовавшего взрыв во время проведения Бостонского марафона в 2013 году. Об этом сообщается в соответствующем заявлении инстанции.

Окружной суд США будет рассматривать дело бостонского террориста Царнаева. Смертный приговор, вынесенный по нескольким пунктам, отменен.

Царнаев обвиняется в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Он вместе со своим братом Тамерланом устроил теракт во время проведения спортивного мероприятия. В результате происшествия трое человек скончались, более 280 граждан получили ранения, сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #террорист #царнаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...