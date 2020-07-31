США отменили смертный приговор организатора теракта на Бостонском марафоне

Апелляционный суд Соединенных Штатов отменил смертный приговор Джохара Царнаева, организовавшего взрыв во время проведения Бостонского марафона в 2013 году. Об этом сообщается в соответствующем заявлении инстанции.

Окружной суд США будет рассматривать дело бостонского террориста Царнаева. Смертный приговор, вынесенный по нескольким пунктам, отменен.

Царнаев обвиняется в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Он вместе со своим братом Тамерланом устроил теракт во время проведения спортивного мероприятия. В результате происшествия трое человек скончались, более 280 граждан получили ранения, сообщает РИА Новости.