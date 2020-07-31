Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Владимир Зеленский должен подать в отставку с поста президента Украины, так как занял эту должность, используя циничный обман. Об этом в эфире NewsOne заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Зеленский в своих предвыборных заявлениях обещал прекратить конфликт в Донбассе, посадить всех коррупционеров в тюрьму и снизить тарифы на ЖКХ, передает "ПолитНавигатор". Таким образом, он пришел к власти, цинично обманув всех своих избирателей, посетовал экс-замгенпрокурора Украины.

Кузьмин считает, что Зеленский обманул всех, кто голосовал за него против Петра Порошенко, веря, что тот выполнит обещания. Но с начала президентского срока Зеленский не снизил тарифы, не прекратил войну и насильственную украинизацию, не решил проблему коррупции.