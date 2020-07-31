Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Газ, туризм, космодром: как планируется развивать Амурскую область

Газ, туризм, космодром: как планируется развивать Амурскую область

 «Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса

«Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса
Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

 Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции

Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
Газ, туризм, космодром: как планируется развивать Амурскую область

Газ, туризм, космодром: как планируется развивать Амурскую область

 «Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса

«Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса
Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

 Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции

Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
22:56   31 Июля 2020
Политика

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Зеленского обвинили в обмане украинских избирателей

Владимир Зеленский должен подать в отставку с поста президента Украины, так как занял эту должность, используя циничный обман. Об этом в эфире NewsOne заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Зеленский в своих предвыборных заявлениях обещал прекратить конфликт в Донбассе, посадить всех коррупционеров в тюрьму и снизить тарифы на ЖКХ, передает "ПолитНавигатор". Таким образом, он пришел к власти, цинично обманув всех своих избирателей, посетовал экс-замгенпрокурора Украины.

Кузьмин считает, что Зеленский обманул всех, кто голосовал за него против Петра Порошенко, веря, что тот выполнит обещания. Но с начала президентского срока Зеленский не снизил тарифы, не прекратил войну и насильственную украинизацию, не решил проблему коррупции.

"Циничный обман", — констатировал Кузьмин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#украина #кузьмин #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...