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22:29   31 Июля 2020
Политика

Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции

Главный спонсор "Исламского государства" находится в Турции

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выявило одного из главных спонсоров запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Турции. Об этом пишет ФАН.

По версии американского ведомства, в поддержке террористов в Турции замешан Аднан Мухаммад Амин аль-Рави. Речь идет как о финансовой помощи, так и о технической. В Вашингтоне вычислили, что он выступает в качестве постоянного спонсора радикальных исламистов.

В Soufan Group проанализировали финансовый поток запрещенной в РФ организации "Исламское государство". Старший научный сотрудник компании Колин Кларк заявил, что один из главных спонсоров террористов находится в Турции.

ФАН напоминает, что в начале года Турция несанкционированно вторглась в Ливию. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поставляет в Триполи сирийских наемников и снабжает вооружением в обход эмбарго Совбеза ООН.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #турция #политика

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