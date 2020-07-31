Антипов раскритиковал версию Польши о причинах крушения самолета Ту-154 над Смоленском

Польше следует доказать свою версию крушения самолета Ту-154 над Смоленском, в результате которого погиб экс-президент Польши Лех Качинський. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Польская комиссия, повторно расследующая крушение самолета Ту-154, заявила, что на борту самолета была взрывчатка, пишет "ПолитРоссия". В отчете, опубликованном комиссией, указано, что эксперты обнаружили следы тротила, гексогена и пентрита. Также специалисты написали, что самолет был якобы заминирован во время ремонта, который проводился на территории России.

Однако подобные выводы были основаны лишь предположениями, а доказательств данной версии Варшава не предоставила.

Расследование, проведенное под надзором Межгосударственного авиационного комитета, показало, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а также снижение самолета ниже дозволенного минимума. Эту версию официально подтвердил и бывший глава МВД Польши Ежи Миллер.

Эксперт Антипов также уверен, что причиной аварии стала техническая неисправность самолета, возникшая перед посадкой.

"В силу каких причин произошел сбой в работе механизации, я не знаю. Может быть, там действительно произошел какой-то взрыв. А, может, была какая-то техническая неисправность. Но если в Польше действительно заявляют, что там был взрыв, они должны наглядно, фактами это показать", считает Антипов.

Также Антипов подчеркнул, что новый доклад Варшавы всего лишь политическое заявление, не подкрепленное никакими доказательствами.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибло 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского и его жену Марию.