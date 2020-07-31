Посол РФ в Минске назвал задержание россиян необоснованным и несправедливым

Посол Российской Федерации в Минске Дмитрий Мезенцев заявил о необходимости скорейшего освобождения граждан РФ, назвав их задержание необоснованным и несправедливым. Дипломат сообщил об этом по итогам обсуждения ситуации с главой МВД Белоруссии.

Посол РФ в Минске сообщил, что при встрече с министром внутренних дел Белоруссии Юрием Караевым требования украинской стороны не обсуждались, так как главная задача сейчас — добиться скорейшего освобождения россиян. Не меньшую актуальность имеет снятие необоснованных и несправедливых претензий в их отношении. Мезенцев рассказал об этом в эфире телеканала "Россия-1".

Дипломат добавил, что россияне были переведены в другое пенитенциарное учреждение с более комфортными условиями. Представители РФ на грядущей встрече будут добиваться, чтобы все просьбы задержанных были учтены.