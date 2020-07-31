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Политтехнолога Шклярова подозревают в пособничестве оппозиционеру Тихановскому

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21:00   31 Июля 2020
Политика

Политтехнолога Шклярова подозревают в пособничестве оппозиционеру Тихановскому

Политтехнолога Шклярова подозревают в пособничестве оппозиционеру Тихановскому

В Белоруссии заключили под стражу политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом рассказал его адвокат Антон Гашинский.

Шкляров является подозреваемым по делу против блогера и оппозиционера Сергея Тихановского. Его супруга, Светлана, зарегистрирована кандидатом в президенты Белоруссии на выборах, которые пройдут 9 августа.

Предполагается, что Шкляров готовил "партнеров" для российской оппозиции в республике. Его деятельность всячески связывают с блогером Тихановским. Политтехнолога арестовали на два месяца. Соответствующую информацию предоставил портал Tut.by.

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Автор: Руслан Неглинный
#выборы #белоруссия #Шкляров

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