Политтехнолога Шклярова подозревают в пособничестве оппозиционеру Тихановскому

В Белоруссии заключили под стражу политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом рассказал его адвокат Антон Гашинский.

Шкляров является подозреваемым по делу против блогера и оппозиционера Сергея Тихановского. Его супруга, Светлана, зарегистрирована кандидатом в президенты Белоруссии на выборах, которые пройдут 9 августа.

Предполагается, что Шкляров готовил "партнеров" для российской оппозиции в республике. Его деятельность всячески связывают с блогером Тихановским. Политтехнолога арестовали на два месяца. Соответствующую информацию предоставил портал Tut.by.