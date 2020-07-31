Правнучка Рокоссовского: осквернение памятника прадеду — планомерное разжигание ненависти

Родственница маршала СССР и Польши Константина Рокоссовского уверена, что осквернение памятника ее прадеду в Польше — не случайность.

Ариадна Рокоссовская подчеркнула, что памятник очень тяжелый и большой — случайному хулигану отпилить и унести его просто не под силу. Девушка убеждена, что преступление совершила группа людей, которыми двигала ненависть, передает телеканал "360".

Также Ариадна процитировала высказывание великого предка о том, что у тех, кто не умеет хранить память о прошлом, — нет будущего. Неизвестные злоумышленники похитили памятник Константину Рокоссовскому, установленному в польском городе Легница. Позднее скульптуру обнаружили на одной из улиц Варшавы. Вандалы откололи голову, которую полиции пока не удалось разыскать.