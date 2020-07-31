Военная полиция РФ оказала помощь Асаду в задержании крупной партии наркотиков

Правительство президента САР Башара Асада продолжает заниматься восстановлением правопорядка на территориях Сирии, контролируемых Дамаском. Власти провинции Хомс при содействии Военной полиции РФ задержали крупную партию наркотических веществ.

Военная полиция Российской Федерации задержала грузовик с подозрительным грузом и передала его сотрудникам правоохранителей Сирии. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на официальный источник в сирийском Управлении по борьбе с наркотиками.

Как выяснилось, грузовик прибыл из Ливана. Машина транспортировала почти тонну гашиша и синтетические наркотики. Стоимость груза оценивается в 400 тысяч долларов. В результате спецоперации задержаны два контрабандиста. Сейчас проводится расследование.