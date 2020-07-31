Телеканал "360" выпустил документальный фильм о сестрах Хачатурян

Миллионы людей следят за судьбой сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Телеканал "360" выпустил документальный фильм "Они написали убийство", посвященный громкому уголовному делу.

Авторы фильма уделили основное внимание освещению громкого дела в СМИ: вокруг него развязалась настоящая информационная война, в которой адвокатам девочек удалось одержать победу.

В фильме показаны эксклюзивные кадры оперативной съемки с допросов Крестины, Марии и Ангелины и их показания во время следственных экспериментов. Также родственники погибшего Михаила Хачатуряна рассказали о корыстных мотивах сестер, сообщает телеканал "360".