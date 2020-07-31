Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса

«Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса

 Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года

Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года
Политтехнолога Шклярова подозревают в пособничестве оппозиционеру Тихановскому

Политтехнолога Шклярова подозревают в пособничестве оппозиционеру Тихановскому

 Правительство Асада восстановила деловую активность рынков в Хомсе на довоенном уровне

Правительство Асада восстановила деловую активность рынков в Хомсе на довоенном уровне
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
«Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса

«Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса

 Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года

Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года
Политтехнолога Шклярова подозревают в пособничестве оппозиционеру Тихановскому

Политтехнолога Шклярова подозревают в пособничестве оппозиционеру Тихановскому

 Правительство Асада восстановила деловую активность рынков в Хомсе на довоенном уровне

Правительство Асада восстановила деловую активность рынков в Хомсе на довоенном уровне
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
20:18   31 Июля 2020
Происшествия

Телеканал "360" выпустил документальный фильм о сестрах Хачатурян

Телеканал "360" выпустил документальный фильм о сестрах Хачатурян

Миллионы людей следят за судьбой сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Телеканал "360" выпустил документальный фильм "Они написали убийство", посвященный громкому уголовному делу.

Авторы фильма уделили основное внимание освещению громкого дела в СМИ: вокруг него развязалась настоящая информационная война, в которой адвокатам девочек удалось одержать победу.

В фильме показаны эксклюзивные кадры оперативной съемки с допросов Крестины, Марии и Ангелины и их показания во время следственных экспериментов. Также родственники погибшего Михаила Хачатуряна рассказали о корыстных мотивах сестер, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#суд #убийство #хачатурян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...