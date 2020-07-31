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20:13   31 Июля 2020
Экономика

Правительство Асада восстановила деловую активность рынков в Хомсе на довоенном уровне

Правительство Асада восстановила деловую активность рынков в Хомсе на довоенном уровне

Война и карантин из-за коронавирусной инфекции не помешали правительству президента САР Башара Асада восстановить работу рынков в городе Хомс. К настоящему времени деловая активность в городе вернулась к довоенному уровню.

Захват террористами города Хомс, столицы одноименной провинции Сирийской Арабской Республики, сопровождался разграблением богатейших рынков. Как отмечает Федеральное агентство новостей, наибольшему ущербу подвергся антикварный рынок, откуда террористы продавали предметы старины за рубеж.

Восстановление рынков старого Хомса потребовало совместных усилий Управления древностей провинции Хомс и правительства Башара Асада. К настоящему времени после реализации третьего этапа восстановительных работ приведено к прежнему виду 80% крытого рынка. После четвертого этапа весь рынок станет выглядеть таким, каким он и было до захвата Хомса террористами.

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Автор: Руслан Неглинный
#хомс #башар асад #восстановление рынка

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