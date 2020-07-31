Журналисту Дроздову не понравилось "русскоязычное" поздравление Зеленского

Украинский журналист Остап Дроздов раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за "русскоязычное" поздравление с Днем конституции.

Ранее Зеленский в ходе своего выступления назвал Херсонщину "прекрасным и живописным краем", что не понравилось русофобам, так как слово "край", по их мнению, является исключительно русскоязычным.

"Я сейчас нахожусь на Херсонщине, это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло: в нашей стране таких 25", — заявил Зеленский.

По мнению Дроздова, краями являются лишь субъекты РФ, таким образом президент Украины якобы поздравил жителей страны с Днем конституции России, считает он. Также журналист убежден, что Зеленский назвал цифру 25, а не 27, забыв про Донбасс и Крым. Как подчеркнул Дроздов, украинские области можно назвать "штатами" или "воеводствами", но не "краями".

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