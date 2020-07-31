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19:59   31 Июля 2020
Общество

Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года

Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года

Занятия спортом помогают пожилым людям продлевать жизнь, несмотря на их преклонный возраст, рассказала профессор Гарварда Рут Кундсин.

Физические нагрузки являются еще одним секретом долголетия, рассказала 104-летняя пенсионерка. Она продолжала тренироваться с 93-летнего возраста.

Молодость профессора была полна различными достижениями, но о пользе спорта она начала задумываться уже к старческим годам. Женщина заслужила титул чемпионки американских соревнований по плаванию среди пожилых людей.

Спорт и "социальные аспекты", связанный с ним, помогают увеличить продолжительность жизни, считает Кундсин, сообщает Lenta.ru. Совокупность этих факторов так же может привести к неожиданным результатам: индианка сбросила 43 кг после отказа принять ее в баскетбольную команду, сообщает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#спорт #пенсия #долголетие

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