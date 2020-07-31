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19:45   31 Июля 2020
Общество

Границы России с Абхазией откроются с 1 августа

Границы России с Абхазией откроются с 1 августа

Оперштаб заявил об открытии границ между Россией и Абхазией с 1 августа.

Россияне с 1 августа смогут пересекать границу между Российской Федерацией и Абхазией. Решение об открытии границ было принято по итогам заседания оперативного штаба, проведенном вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Оперштаб также заявил, что вопрос по расширению перечня иностранных государств, с которыми можно будет возобновить международное авиасообщение, пока что прорабатывается.

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Автор: Илья Романович
#абхазия #границы #оперштаб

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