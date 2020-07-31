СК: жене расчлененного рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве

Жена рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обвиняется по делу об убийстве, сообщает Следственный комитет. Женщина ранее расчленила труп мужа и рассказала следователям, что хотела таким образом скрыть факт смерти музыканта.

Сожительница украинского рэпера Картрайта обвиняется в убийстве. Информация об этом была размещена на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее тело рэпера было найдено расчлененным в квартире на Невском проспекте. По предварительной версии, убийство произошло в ходе ссоры.

Задержанной жене рэпера грозит заключение под стражу. Устанавливаются обстоятельства смерти Картрайта и способ, которым он был убит.