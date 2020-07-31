Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года

Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года

 Границы России с Абхазией откроются с 1 августа

Границы России с Абхазией откроются с 1 августа
Политтехнолог Шкляров мог оказаться в Белоруссии по заказу Запада

Политтехнолог Шкляров мог оказаться в Белоруссии по заказу Запада

 Программа "5 шагов" Навального не выдержала критики от Минэкономразвития

Программа "5 шагов" Навального не выдержала критики от Минэкономразвития
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года

Профессор из Великобритании раскрыла секрет своего крепкого здоровья в 104 года

 Границы России с Абхазией откроются с 1 августа

Границы России с Абхазией откроются с 1 августа
Политтехнолог Шкляров мог оказаться в Белоруссии по заказу Запада

Политтехнолог Шкляров мог оказаться в Белоруссии по заказу Запада

 Программа "5 шагов" Навального не выдержала критики от Минэкономразвития

Программа "5 шагов" Навального не выдержала критики от Минэкономразвития
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
19:16   31 Июля 2020
Происшествия

СК: жене расчлененного рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве

СК: жене расчлененного рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве

Жена рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обвиняется по делу об убийстве, сообщает Следственный комитет. Женщина ранее расчленила труп мужа и рассказала следователям, что хотела таким образом скрыть факт смерти музыканта.

Сожительница украинского рэпера Картрайта обвиняется в убийстве. Информация об этом была размещена на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее тело рэпера было найдено расчлененным в квартире на Невском проспекте. По предварительной версии, убийство произошло в ходе ссоры.

Задержанной жене рэпера грозит заключение под стражу. Устанавливаются обстоятельства смерти Картрайта и способ, которым он был убит.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#убийство #обвинение #жена #рэпер #Энди Картрайт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...